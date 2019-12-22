شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حقيقة العروض السعودية لـ"فرجانى ساسى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، حقيقة العروض السعودية التى انتشرت أنباء عنها خلال الفترة الأخيرة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، وذلك لضمه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم والتى كان منها تقارير حول رغبة اللاعب التونسى فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى ميركاتو الشتاء.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، حتى الآن لم تصل أية عروض رسمية إلى ساسى وإن العروض التى جاءت إليه فى الصيف الماضى تم رفضها من قبل إدارة الزمالك واللاعب لرغبته ورغبة إدارة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق الأبيض هذا الموسم وتابع نفس المصدر، إن فرجانى ساسى مستمر بشكل طبيعى مع الزمالك وفقا لتعاقده مع النادى الأبيض الذى يمتد إلى الموسم المقبل.

وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسما رائعا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها التى توج الفريق بلقبها ولكن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق، العمل، بالحديث مع ساسى وتخصيص تدريبات له للظهور بأفضل صورة خلال الفترة القادمة مع الفريق