شكرا لقرائتكم بيراميدز يدرس وادي دجلة قبل مواجهة بطولة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى لبيراميدز، فكر وتكتك نظيره اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، قبل المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص "زيزو" على دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف وادى دجلة، عن طريق مشاهدة بعض المباريات المسجلة للفريق الدجلاوى فى الدورى، وأخرها مواجهة إنبى التى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 / 2 بعد أن تقدم الغزلان بهدفين فى الشوط الأول.

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ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف فى فريق دجلة، من أجل استغلالها وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق بجدول الدورى.

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، فيما يقع وادى دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.