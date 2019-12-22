شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف تفاصيل جديدة فى وفاة إدارى الفريق بسبب "الملاريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، كافة التفاصيل الخاصة حول وفاة وليد قاصد إدارى الفريق الأول بمرض الملاريا، بعدما تعرض للإصابة بالمرض على هامش تواجد الفريق فى الكونغو لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، إن أفراد البعثة حصلوا على التطعيم الخاص بالمرض قبل السفر وكذلك الراحل وليد قاصد ولكنه أوضح إن الأمر لا يتوقف على التطعيم قبل السفر فقط ولكن هناك جرعات مختلفة خلال الرحلات الأفريقية وكذلك بعد العودة وتعتبر أدوية وقائية ضد المرض.

تابع المصدر ذاته إن المرض ينتقل من خلال لَدَغَات البعوض الحامل للعدوى وإن الراحل وليد قاصد لم يشكو من المسألة وحصل على أدوية خاصة بالبرد عقب ارتفاع درجة حرارته وإن اكتشاف مرضه بالملاريا جاء خلال تواجده مع الفريق عقب العودة فى القاهرة وتحديدا فى معسكر الفريق بالسويس على هامش التواجد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى وإن درجة حرارته وصلت إلى 40 درجة وشعر برعشة وتم نقله إلى المستشفى ليتم اكتشاف إصابته بالملاريا قبل أن يرحل عالمنا بالأمس.