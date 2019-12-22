شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك واللاعبين القدامى يقدمون واجب العزاء فى وفاة وليد قاصد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك ولاعبى الفريق وعدد من اللاعبين القدامى، على تقديم واجب العزاء فى وفاة وليد قاصد إدارى الفريق الأول الذى وافته المنية بالأمس عقب إصابته بمرض الملاريا، خلال رحلة الفريق الأبيض بالكونغو على هامش مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتقدم الحاضرين فى تقديم واجب العزاء المقام حالياً فى مسجد المحروسة كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى بجانب عدد من مسؤولى النادى السابقين وعلى رأسهم رؤوف جاسر ورحاب أبو رجيلة بجانب بعض المسؤولين فى الوقت الحالى وعلى رأسهم شريف حسين نائب المدير التنفيذى ومحمود خالد المستشار القانونى للمجلس بجانب عدد من لاعبى النادى القدامى وعلى رأسهم أسامة نبيه مدحت عبد الهادى وأيمن عبد العزيز بجانب أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى , الدكتور محمد أسامة، محمود حمدى الونش، اسماعيل يوسف، امير مرتضي ، امير عبد العزيز، حازم إمام، شيكابالا، جمال حمزة ، ايمن طاهر ، أحمد سليمان، محمود جنش، عمر الأيوبي ، طارق حامد ، خالد جلال، محمد إبراهيم، علي جبر، محمود علاء ومحمد عواد .

وحضر لتقديم العزاء إلى أسرة "قاصد" كلا من سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك ولاعبى الفريق الحالى وعلى رأسهم أوباما ومصطفى محمد بالإضافة إلى أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى وذلك بجانب الأجهزة الادارية لجميع الألعاب بنادى الزمالك، والأجهزة الادارية لمعظم فرق الدورى الممتاز.