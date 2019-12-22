رداً على صفقة كهربا.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع وليد أزارو مهاجم الأهلي

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع مهاجم النادي الأهلي، المغربي وليد أزارو، وذلك رداً على تعاقد القلعة الحمراء مع لاعب الفريق الأبيض السابق محمود عبدالمنعم كهربا.
وكشفت الإعلامية فرح علي، في برنامجها الذي تقدمه على فضائية "تايم سبورت"، أن مسئول بارز في نادي الزمالك قام بالتواصل مع وليد أزارو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية العام المقبل.
وأكدت الإعلامية أن أزارو رحب بالانتقال إلى القلعة البيضاء بسبب المشاكل التي بينه وبين المدير الفني للأهلي، السويسري رينييه فايلر، فضلاً عن عدم الاعتماد عليه في أغلب مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز.
وأضافت فرح أن أزارو أخبر مسئول الزمالك بأن عقده مع الأهلي متبقي به عامان، لكنه سيحاول إقاع إدارة القلعة الحمراء بالرحيل، خاصة وأن فايلر يبحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.
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