في ضيافة السعودية.. لاتسيو يضرب يوفنتوس بثلاثية ويتوّج بلقب السوبر الإيطالي

توّج لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدم لاتسيو بهدف في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه لويس ألبرتو، قبل أن يتعادل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 45 لصالح يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، تمكن لاتسيو من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق قائده لوليتش، قبل أن يضيف دانيلو كاتاندي الهدف الثالث للاتسيو من ركلة حرة في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز، يكون لاتسيو قد حقق لقب السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وكان المدير الفني ليوفنتوس، ماوريسيو ساري، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: تشيزني، أليكس ساندرو، بونوتشي، ديميرال، دي تشيللو، بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، هيجوايين، كريستيانو رونالدو.

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وعلى الجانب الآخر، بدأ المدير الفني للاتسيو سيمونى إنزاجي المباراة بتشكيل مكون من: ستراكوشا، لويز فيليبي، أسيربي، رادو؛ لازاري، ميلينكوفيتش، ليفا، لويس ألبرتو، لوليتش؛ كوريا، إيموبيلي.

وأقيمت مباراة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، بعدما أقيمت العام الماضي على ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة، والتي توّج بها اليوفي على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخاض يوفنتوس مباراة السوبر باعتباره بطلاً لبطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بينما دخل لاتسيو المباراة باعتباره بطلاً لبطولة الكأس.