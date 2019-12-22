اخبار الرياضه

مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول الصيف المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أنه من المحتمل أن يواجه النادي الأهلي فريق الإسباني أو الإنجليزي في صيف العام المقبل، وذلك في مباراة اعتزال نجم القلعة الحمراء السابق عماد متعب.

جاء هذا في تصريحات لنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق في برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت".

وقال شوبير إن مدير أعمال النجم عماد متعب، نادر شوقي، أكد أن المباراة ستقام في صيف عام 2020، مضيفاً أن المباراة ستكون بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول.

Advertisements

وأشار إلى أن متعب يتفاوض مع ليفربول، بمساعدة نجم "الريدز" محمد صلاح، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأضاف شوبير أن متعب ونادر شوقي سافرا إلى إسبانيا، لحضور مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة، للتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ايضاً.

وكان متعب قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية عقده مع الأهلي في عام 2018 ، ويستعد لإقامة مباراة اعتزله مع أحد الفرق الأوروبية الكبيرة.

ويعل عماد متعب حالياً كمحلل لمباريات الممتاز في قناة "أون سبورت"، رفقه الإعلامي أحمد شوبير في الأستديو التحليلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول الصيف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا