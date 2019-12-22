مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول الصيف المقبل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أنه من المحتمل أن يواجه النادي الأهلي فريق برشلونة الإسباني أو ليفربول الإنجليزي في صيف العام المقبل، وذلك في مباراة اعتزال نجم القلعة الحمراء السابق عماد متعب.

جاء هذا في تصريحات لنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق في برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت".

وقال شوبير إن مدير أعمال النجم عماد متعب، نادر شوقي، أكد أن المباراة ستقام في صيف عام 2020، مضيفاً أن المباراة ستكون بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول.

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وأشار إلى أن متعب يتفاوض مع ليفربول، بمساعدة نجم "الريدز" محمد صلاح، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأضاف شوبير أن متعب ونادر شوقي سافرا إلى إسبانيا، لحضور مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، للتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ايضاً.

وكان متعب قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية عقده مع الأهلي في عام 2018 ، ويستعد لإقامة مباراة اعتزله مع أحد الفرق الأوروبية الكبيرة.

ويعل عماد متعب حالياً كمحلل لمباريات الدوري المصري الممتاز في قناة "أون سبورت"، رفقه الإعلامي أحمد شوبير في الأستديو التحليلي.