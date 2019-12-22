بعد تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.. رسالة غامضة من خالد الغندور.. وهل يقصد بها «الفرعون المصري» أم الزمالك؟

- شريف الجنيدي

وجه الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق، خالد الغندور، رسالة غامضة، نضرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الغندور في رسالته: "الحمد لله مش بحب اسافر بلد ضد بلدي ولا أشتري حاجة من بلد ضد بلدي وربنا يحفظ بلدي من الخونة ومصر فوق الجميع".

وأثارت الرسالة الغامضة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، حيث فسرها البعض بأن الغندور يعترض على مشاركة محمد صلاح مع فريقه ليفربول في كأس العالم للأندية الذي أقيم في قطر والتي اختتمت فعالياتها أمس السبت، والتي توج بها "الريدز" بالإضافة إلى حصول الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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وفسر البعض الآخر أن الغندور حذر لاعبي الزمالك، المتوّجين بلقب الكونفدرالية الإفريقية، من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، المتوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها ف يالعاصمة القطرية الدوحة في الـ 14 من فبراير 2020 المقبل.

وفي عام 2017، قررت مصر، بجانب أشقائها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين، قطع علاقاتها مع دولة قطر، بسبب دعمها للإرهاب واتخاذها مواقف عدائية ضد الدول الأربعة.