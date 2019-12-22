بعد تشكيك كلوب.. بيان من «فيفا» لتوضيح سبب تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسباب اختيار انجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت فعالياتها أمس السبت في قطر.

وكان ليفربول قد توّج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لاشئ أحرزه نجمه روبرتو فيرمينيو.

وعقب نهاية اللقاء، حصل الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، على حساب العديد من النجوم الآخرين فى فريقه مثل فيرمينو وساديو ماني.

وشكك يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في أحقية تتويج محمد صلاح، نجم الريدز، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، التي نظمتها قطر.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، عقب تتويج فريقه بمونديال الأندية: "صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تكريما لبلده مصر، وهذا أمر عادي".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح لم يأتي هنا من أجل الفوز بالجوائز الفردية، أنه هنا لمساعدة الفريق".

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وتابع يورجن: "لكن بصراحة "موو" كان جاهزا خلال البطولة، حيث أنه لم يشارك كثيرا في الأسابيع الماضية في الدوري مثل باقي اللاعبيين".

توضيح من الفيفا

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً توضيحياً، نشره عبر موقعه الرسمي، بشأن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.

وجاء بيان على الموقع الرسمي للفيفا كالتالي:

"بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي فاز به ليفربول بهدف يتيم على فلامينجو، اختارت مجموعة الدراسات الفنية فى الفيفا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، وبذلك أحرز جائزة الكرة الذهبية تقديراً لأدائه المتميز في البطولة".

وأضاف البيان: "كان محمد صلاح خطيراً جداً في هجوم ليفربول خلال البطولة، حيث كان حاسماً في اللقاء الأول كما قدم كرة بينية على طبق لزميله نابي كايتا الذي سجل هدف التقدم لفريقه، في لقطة برهن فيها نجم المنتخب المصري أنه ليس هدافاً فقط، بل قادر على تقديم الكرات لزملائه من أجل التسجيل".

وتابع: "تميز صلاح بسرعته الكبيرة وبخطورته أمام المرمى وكان سماً قاتلاً في دفاع الخصوم، فغيابه عن التهديف في هذه البطولة لم يحرمه من شرف الفوز بالكرة الذهبية للبطولة، لأن صلاح ظهر علو كعبه في المواجهتين، لا سيما أنه كان مدعوماً من آلاف الجماهير في ملعب خليفة الدولي، الذى تفاعل معه بمجرد لمسه الكرة".