وائل جمعة يهنئ محمد صلاح:"مبروك يا رافع راسنا"

أحمد أبوعقيل هنأ وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي والأهلي، ومحلل قنوات بي إن سبورت الرياضية، محمد صلاح نجم نادي ليفربول بفوزه بكأس العالم للأندية وحصولة على جائزة أفضل لاعب في البطولة. وكتب جمعة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور انستجرام قائلا:" مبروك يا صلاح ودايما مشرفنا ورافع راسنا". وتوج صلاح ببطولة كأس العالم للأندية وجائزة أفضل لاعب كأول مصري وعربي يتوج بهما.

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