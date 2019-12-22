صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يقترب من الإنتقال إلى الأهلي





قالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن فرجاني ساسي لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس أبلغ إدراة ناديه برغبته في الإنتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة السعودية، أن التونسي فرجاني ساسي، أخطر مسؤولي الزمالك برغبته في فسخ التعاقد بشكل رسمي، خاصة في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي حتى الآن.

وكان رئيس القلعة البيضاء، قد عاتب اللاعب خلال الجلسة التي جمعته باللاعبين بعد الهزيمة من طلائع الجيش بسبب الأداء الذي ظهر عليه خلال الفترة الأخيرة.

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وقال رئيس نادي الزمالك لفرجاني ساسي خلال الجلسة: "أنا زعلان منك" في إشارة منه إلى غضبه من أدائه، وأكد له أنه يثق في قدراته كثيرا، إلا أن اللاعب شارك فى مباراة سموحة أمس وقدم أداء مميزا نال إعجاب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني.

وتعادل فريق الزمالك، أمس الجمعة، سلبيا دون أهداف أمام سموحة السكندري، في المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري، على ستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع نادي سموحة، الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة، ووصل للمركز الخامس بفارق الأهداف.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد، على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا للقاء الإنتاج الحربي، المقرر له الثلاثاء المقبل، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.