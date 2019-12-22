فوزه بها تكريما لمصر.. كلوب يشكك في أحقية صلاح بجائزة الأفضل في مونديال قطر

كتب: ضياء السقا

شكك يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في أحقية تتويج محمد صلاح، نجم الريدز، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، التي نظمتها قطر.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، عقب تتويج فريقه بمونديال الأندية: "صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تكريما لبلده مصر، وهذا أمر عادي".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح لم يأتي هنا من أجل الفوز بالجوائز الفردية، أنه هنا لمساعدة الفريق".

وتابع يورجن: "لكن بصراحة "موو" كان جاهزا خلال البطولة، حيث أنه لم يشارك كثيرا في الأسابيع الماضية في الدوري مثل باقي اللاعبيين".

وحصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، والتي توج بها فريقه ليفربول على حساب فلامنجو البرازيلي.

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وقدم صلاح أداء رائعا في البطولة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى ضد مونتيري المكسيكي، في نصف النهائي، حيث نجح في صناعة هدف، وساهم في أخر.

وواصل صلاح تألقه في المباراة النهائية أمام فلامنجو، حيث كان مصدر إزعاج لدفاعات الفريق البرازيلي، وأهدر أكثر من فرصة.

وبات صلاح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعد "موو" ثالث لاعب مصري ينال شرف المشارك في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق ونجح الثنائى حسين الشحات ويحيى نادر فى تحقيق هذا الإنجاز فى النسخة الماضية مع العين الإماراتى.

وحقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخه، على حساب فلامنجو بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، باستاد خليفة الدولي، بقطر.

وسجل فيرمينو هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 99 من زمن الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني، الذي مرر كرة رائعة إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.