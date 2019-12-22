موعد مباراة الأهلي والاتحاد.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة والنصف، مساء الإثنين 23 ديسمبر، على ملعب ستاد السلام، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف، في الجولة الماضية.

ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 21 نقطة، من 7 مباريات، والاتحاد وصيفا بـ20 نقطة من 9 لقاءات.

تشكيل الأهلي

يغيب عن الأهلي محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ورامي ربيعة للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وديانج وقفشة وحسين الشحات ووليد سليمان

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الهجوم : أجاي

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