عاجل| محمد صلاح على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي لعام 2019، والتي جاء على رأسها الدولي المصري محمد صلاح.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب بكأس العالم للأندية كأول لاعب عربي ومصري، بعد تتويج فريقه ليفربول بول بالبطولة للمرة الأولة في تاريخه على حساب فلامينجو البرازيلي.

ويتنافس على جائزة الأفضل داخل القارة السمراء، الثلاثي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السنغالي ساديو مانيه، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب صاعد المغربي أشرف حكيمي، المعار لفريق بروسيا دورتمود الألماني من ريال مدريد الإسباني، والنيجيريين صامويل تشوكويزي، لاعب فياريال الإسباني، وفيكتور أوسيمين، لاعب ليل الفرنسي.

واستبعد "كاف"، المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، الذي حقق مع القلعة البيضاء لقب الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

حيث ضمت قائمة أفضل مدرب كلٍ من السنغالي أليو سيسيه، والجزائري جمال بلماضي، والتونسي مُعين شعباني.

يذكر أن "صلاح" توج بلقب أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، بعد قيادته لليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، حيث يسعى لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.