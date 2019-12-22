شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يناشدون وزير الرياضة و الجنايني لدعم أسرة مدحت عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد عدد من الحكام السابقين، وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بدعم أسرة الراحل مدحت عبد العزيز .

توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الأولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين ، بعد ما أصيب بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.

كما ناشد عدد من الحكام الدوليين السابقين على رأسهم عصام عبد الفتاح و سمير عثمان و ياسر عبد الرءوف و فهيم عمر و عادل عقل ، مساندة أسرة الراحل مدحت عبد العزيز والذى قضي كل عمره فى الملاعب ما بين لاعب وحكم وإدارى.

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لعب مدحت عبد العزيز فى أندية غزل المحلة و الترسانة وأسمنت السويس وعمل مديرا إداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى.