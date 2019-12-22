شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يدرس تاكيس جونيس بالفيديو قبل صدام بيراميدز ودجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الفنى لبيراميدز، فكر وتكتك نظيره اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، قبل المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وحرص "زيزو" على دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف وادى دجلة، عن طريق مشاهدة بعض المباريات المسجلة للفريق الدجلاوى فى الدورى، وأخرها مواجهة إنبى التى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 / 2 بعد أن تقدم الغزلان بهدفين فى الشوط الأول.
ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف فى فريق دجلة، من أجل استغلالها وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق بجدول الدورى.
ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، فيما يقع وادى دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر زيزو يدرس تاكيس جونيس بالفيديو قبل صدام بيراميدز ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.