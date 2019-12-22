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فوز الأهلي وتعادل الزمالك فى افتتاح الدور الثاني ببطولة الجمهورية مواليد 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الجمهورية مواليد 99 والتي أسفرت عن د، فوز شباب الأهلي على سموحة خارج الديار بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة ليواصل هيمنته على المركز الأول، وأحرز أهداف الفريق الأحمر محمد شكري وأحمد السيد.

 

فيما تعادل شباب الزمالك ، مع نادي مصر بدون اهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب  عبداللطيف ابورجيلة ، بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين .

 

ويقود الفريق عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن ، وناصر عبداللطيف مدربا لحراس المرمي ، وسعيد الطيار اداريا للفريق ، واحمد عصمت اخصائي احمال وتأهيل.

 

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وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:

 

 

 

 

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