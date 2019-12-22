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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي وتعادل الزمالك فى افتتاح الدور الثاني ببطولة الجمهورية مواليد 99 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويقود الفريق عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن ، وناصر عبداللطيف مدربا لحراس المرمي ، وسعيد الطيار اداريا للفريق ، واحمد عصمت اخصائي احمال وتأهيل.
وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:
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