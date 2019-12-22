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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم حفلاً فنياُ للمشاركين بماراثون زايد الخيري بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويحيي حفل الماراثون فرقة " الميناء Almena Band " ، الحاصلة على جائزةAloft Star 2018 " بدبي " و اول فريق مصري يسجل في ستوديو “Abbey Road” في لندن بالإضافة إلى المشاركة في مهرجانات في أوروبا و الوطن العربي منها مهرجان فيمو 'fimu' 2019 بفرنسا لبولفار “L’Boulvard” 2019 بالمغرب ومن أشهر أغانيهم "GTA" و"إسكندرية" و"صاحب".
الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه .
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