شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى ينهى أزمة قيد موكورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى أزمة الإيفوارى شيخ موكورو بعدما قاموا اليوم بتسديد جزء من قيمة المبلغ المستحق على النادى لصالحه نظيره هلال الأبيض السودانى من أجل قيد اللاعب فى الإنتقالات الشتوية .

وقد قام مجلس إدارة المصرى بتسديد مبلغ 10 آلاف دولار لمسئولى النادى السودانى طبقا لقرار الجهات المختصة المصرية من أصل 30 ألف دولار مستحقة على النادى البورسعيدى على أن يقوم مسئولى الأخير بتسديد الباقى على أقساط وهو ما وافق عليه النادى السودانى .

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ويجوز للنادى المصرى قيد موكورو خلال فترة الإنتقالات الشتوية والتعاقد مع بعض اللاعبين خاصة وأن قيد المصرى كان موقوفا بعدما قام مسئولو النادى السودانى برفع شكوى للإتحاد الدولى .

ومن المقرر أن يقوم نصر عزام محامى المصرى بإرسال ما يفيد بإنتهاء الأزمة للإتحاد الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة وقيد اللاعب فى قائمة النادى البورسعيدى .