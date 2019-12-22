10 آلاف مشجع لمواجهة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الجهات الامنية 10 الف مشجع في مواجهة الأهلي وبلاتنيوم ستارز بطل زيمبابوي والمقرر اقامتها السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. وأن الحضور عن طريق حجز التذاكر بموقع الأهلي وتذكرتي، ويشترط تواجد بطاقة هوية المشجع -FAN ID- لدخول الملعب . ومن المقرر ان يحضر مباراة الأهلي وبلاتنيوم ستارز المقرر اقامتها علي ملعب ستاد السلام 10 الاف متفرج، وفقا لخطابات الجهات الأمنية مع النادي الأهلي.

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