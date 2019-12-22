شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع لمواجهة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأن الحضور عن طريق حجز التذاكر بموقع الأهلي وتذكرتي، ويشترط تواجد بطاقة هوية المشجع -FAN ID- لدخول الملعب .
ومن المقرر ان يحضر مباراة الأهلي وبلاتنيوم ستارز المقرر اقامتها علي ملعب ستاد السلام 10 الاف متفرج، وفقا لخطابات الجهات الأمنية مع النادي الأهلي.
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