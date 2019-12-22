شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 22 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 22 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، عودة فتحى والسولية لقائمة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى وغياب ربيعة عودة فتحى والسولية لقائمة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى وغياب ربيعة الأهلي يرفض قطع إعارة أحمد ريان وأكرم توفيق فى يناير النيجيري اكبوتو معروض علي الأهلي في الشتاء 13 لاعباً من الأهلى فى قائمة منتخب الشباب أحمد رفعت يدخل دائرة اهتمام المنتخب فى مارس كارتيرون يُفاضل بين عواد وأبو جبل أمام الإنتاج بسبب "زيسكو" Advertisements الزمالك يكشف موقف حازم إمام والونش وشيكابالا قبل مواجهة الإنتاج مران الزمالك.. ظهور "جنش".. اهتمام بـ"زيزو".. وتقسيمة فى النهاية الزمالك يسافر إلى زامبيا الأربعاء المقبل وهانى زادة رئيساً للبعثة اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات المصرى باستاد الجيش بالسويس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 22 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.