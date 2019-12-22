شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخاطب بيراميدز لضم أحمد على فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسؤولو إنبى نظرائهم فى بيراميدز، للحصول على خدمات أحمد على مهاجم بيراميدز، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى من مسؤولى إنبى، بتكثيف المفاوضات حول ضم اللاعب.

وابتعد أحمد على عن المشاركة مع بيراميدز فى ولاية الفرنسى ديسابر الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق ما أدى إلى حدوث خط تواصل بينه وبين طولان للانتقال إلى النادى البترولى.

ورحب طولان بضم أحمد على إلى إنبى، خاصة إنه يعرف إمكانياته جيدا ويرغب فى الاستفادة من جهوده فى الفريق البترولى حال موافقة ناديه فى الوقت الحالى على رحيله إلى النادى البترولى.