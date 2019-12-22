"أبو جبل" يقترب من الاستمرار فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد أبو جبل حارس الزمالك، من الاستمرار فى التشكيل الأساسى للفريق أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمع بينهما بعد غد الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية مفاضلة أجراها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع جهازه المعاون حول مواصلة الاعتماد على أبو جبل فى حراسة الأبيض أو عودة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق.

وكان الفرنسى كارتيرون قد فضل الدفع بمحمد أبوجبل فى مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية، حيث رأى المدرب الفرنسى ضرورة إراحة محمد عواد، بعدما ظهر بأداء متذبذب فى مباراة طلائع الجيش، والتى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة من المسابقة.

وتأتى المفاضلة بين عواد وأبو جبل للاختيار من بينهما للمشاركة أساسيًا فى مباراة الإنتاج الحربى، بسبب المباراة المصيرية التى تنتظر الزمالك فى مشواره الإفريقى عندما يغادر إلى زامبيا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام المباراة بينهما يوم 28 من ديسمبر الجارى، لذا سيكون من الصعب إجراء أكثر من تغيير على مركز حراسة المرمى خلال مواجهتى الإنتاج الحربى وزيسكو يونايتد لضيق الوقت، بالإضافة إلى حاجة الفريق لتثبيت التشكيل فى المباراتين لتحقيق نتيجة إيجابية، وذلك بعدما احتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى تذيل الترتيب برصيد نقطة أيضًا.