تشافي: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

أشاد تشافي هيرنانديز أسطورة المنتخب الإسباني وفريق برشلونة السابق، ومدرب فريق السد القطري الحالي، بالنجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا بأنه واحد من أفضل عشر لاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وأضاف تشافي في تصريحات صحفية، بأن صلاح دائما ما يقدم أفضل ما لديه، مشيرًا إلى أنه من أفضل لاعبي العالم، ويستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت بقطر، وتوج بها الريدز، بعد الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد. وواصل مدرب السد : "أرى أن صلاح من أفضل عشر لاعبين في العالم حاليًا، هو من نوعية اللاعبين الذين يقدمون أفضل ما لديهم". وتابع المدرب الإسباني: " لقد شاهدته في مباراة نهائي بطولة العالم للأندية، هو لاعب عظيم، ويستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة".

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة العالم، كما حصد جائزة "كرة أديداس الذهبية"، ونجح صلاح في الفوز بالبطولة الثالثة مع فريقه الريدز، بعد التتويج ببطولتي

في العالم بالوقت الحالي.وأضاف تشافي في تصريحات صحفية، بأن صلاح دائما ما يقدم أفضل ما لديه، مشيرًا إلى أنه من أفضل لاعبي العالم، ويستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت بقطر، وتوج بها الريدز، بعد الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد. وواصل مدرب السد : "أرى أن صلاح من أفضل عشر لاعبين في العالم حاليًا، هو من نوعية اللاعبين الذين يقدمون أفضل ما لديهم". وتابع المدرب الإسباني: " لقد شاهدته في مباراة نهائي بطولة العالم للأندية، هو لاعب عظيم، ويستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة".وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة العالم، كما حصد جائزة "كرة أديداس الذهبية"، ونجح صلاح في الفوز بالبطولة الثالثة مع فريقه الريدز، بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا ، والسوبر الأوروبي.

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