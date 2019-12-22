اخبار الرياضه

رقم سلبي يطارد كرستيانو رونالدو في بطولة السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يطارد النجم البرتغال كرستيانو رونالدو رقم سلبي خلال مشاركاته في بطولة السوبر خلال مشوار مع ريـال مدريد ويوفينتوس.


ففي العام الذي يحقق فيه رونالدو لقب السوبر يخسره في العام التالي، حيث نجح نجم البرتغال في  تحقيق اللقب مع الاسباني في نسخة 2012

علي حساب بعدما فاز فريقه بهدفين مقابل هدف وكان خسر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
بينما شارك للمره الثانية مع ريـال مدريد في نسخة السوبر الاسباني 2014  أمام أتليتكو مدريد وخسر اللقب عقبه تعادل فريقه ذهاب بهدف لكل منهما بينما في الإياب خسر بهدف دون رد.

الأمر ذاته مع يوفنتوس حيث شارك كرستيانو رونالدو مع يوفينتوس في السوبر الإيطالي مرتنين النسخة الأولى أمام ميلان وحقق رونالدو اللقب بتسجيله في النهائي عام 2018 بينما في النسخة التالية 2019 خسر رونالدو اللقب بالخسارة أمام لاتسيو بثلاثة اهداف مقابل هدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقم سلبي يطارد كرستيانو رونالدو في بطولة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا