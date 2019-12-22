رقم سلبي يطارد كرستيانو رونالدو في بطولة السوبر

يطارد النجم البرتغال كرستيانو رونالدو رقم سلبي خلال مشاركاته في بطولة السوبر خلال مشوار مع ريـال مدريد ويوفينتوس.



ففي العام الذي يحقق فيه رونالدو لقب السوبر يخسره في العام التالي، حيث نجح نجم البرتغال في تحقيق اللقب مع ريال مدريد الاسباني في نسخة 2012

علي حساب برشلونة بعدما فاز فريقه بهدفين مقابل هدف وكان خسر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين .بينما شارك للمره الثانية مع ريـال مدريد في نسخة السوبر الاسباني 2014 أمام أتليتكو مدريد وخسر اللقب عقبه تعادل فريقه ذهاب بهدف لكل منهما بينما في الإياب خسر بهدف دون رد.

الأمر ذاته مع يوفنتوس حيث شارك كرستيانو رونالدو مع يوفينتوس في السوبر الإيطالي مرتنين النسخة الأولى أمام ميلان وحقق رونالدو اللقب بتسجيله في النهائي عام 2018 بينما في النسخة التالية 2019 خسر رونالدو اللقب بالخسارة أمام لاتسيو بثلاثة اهداف مقابل هدف.