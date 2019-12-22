إدارة الأهلي السعودي تُكرم المشجع جمال سلمان

كرمت إدارة النادي الأهلي المشجع الأهلاوي جمال سلمان مساء اليوم حيث شاهد المشجع الأهلاوي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والتقي الأجهزة الإدارية والفنية وقام بمصافحة اللاعبين الذين احتفوا بتواجده في التدريبات.

وقدم رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ تذكرتين

ذهبيتنين للمشجع الأهلاوي جمال سلمان، وذلك لحضور جميع مباريات الفريق الكروي الأول حتي نهاية الموسم الحالي كهدية من مجلس الإدارة، كما نجوم الفريق الأول ياسر المسيليم وعمر السومه قميص الفريق الأول موقع من جميع لاعبي الفريق كهدية له علي دعمه المستمر للفريق كهدية علي دعمه المستمر للفريق طوال السنوات الماضية.

وكان المشجع الأهلاوي جمال سلمان قد أظهرا تأثيرا كبير في إحدي مقاطع الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي في أثناء مناشدته جماهير الأهلي الكبيرة لحضور مؤازرة الفريق الأول خلال مواجهة ضمك الدورية الخميس الماضي.