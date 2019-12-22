زيدان يعلن تشكيل ريـال مدريد أمام أتليتك بلباو في الليجا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد تشكيلة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو والتي تجمعهما علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الـ18 من الدوري الإسباني وجاءت القائمة كالآتي : في حراس المرمي :كورتوا. Advertisements خط الدفاع:داني كارفخال ،سيرجيو راموس، إيدير ميليتو ، فيرلاند ميندي. ، فيرلاند ميندي. خط الوسط: توني كروس ،لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما ، رودريجو سيلفا دو جويس. بينما يجلس علي مقاعد البدلاء "جاريث بيل، رافئيل فاران، ناتشو فيرنانديز، ايسكو، إبراهيم دياز، لوكا يوفيتش".

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