فنربخشه التركي يهزم بيشكتاش بثلاثية بمشاركة محمد النني

تغلب فريق فنربخشه التركي علي نظيره بيشكتاش التركي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب فنربهتشه ضمن مباريات الأسبوعالـ16من الدوري التركي.
سجل أهداف اللقاء فنربخشه ماكس كروز واوزان توفان وفيدات موريكي في الدقائق 23،32،58 بينما سجل هدف بشكتاش اتيبا هتشنسون في الدقيقة45
وشهد اللقاء مشاركة محمد النني خلال اللقاء وحصوله علي الإنذار في الدقيقة 77من أحداث اللقاء.
وبهذه النتيجة يحصد فنربخشه النقطة 28يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب بينما يتجمد رصيد بيشكتاش عند النقطة 27نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب.
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