وزارة الرياضة تحدد أماكن انطلاق أتوبيسات المشاركين بماراثون زايد الخيري بالسويس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الأماكن المحددة لانطلاق أتوبيسات نقل المشاركين لماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة وتم تحديد الأماكن من أمام وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، والمركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، واستاد القاهرة الدولي من أمام بوابة دار المدرعات، ومن مدينة ٦ أكتوبر الشيخ زايد جراج هايبر ماركت.

وفي المحافظات حددت وزارة الشباب والرياضة فى محافظة الإسماعيلية مركز شباب الشيخ زايد، أما محافظة الإسكندرية من أمام مديرية الشباب والرياضة