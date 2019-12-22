وزارة الرياضة تحدد أماكن انطلاق أتوبيسات المشاركين بماراثون زايد الخيري بالسويس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الأماكن المحددة لانطلاق أتوبيسات نقل المشاركين لماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة وتم تحديد الأماكن من أمام وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، والمركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، واستاد القاهرة الدولي من أمام بوابة دار المدرعات، ومن مدينة ٦ أكتوبر الشيخ زايد جراج هايبر ماركت.
وفي المحافظات حددت وزارة الشباب والرياضة فى محافظة الإسماعيلية مركز شباب الشيخ زايد، أما محافظة الإسكندرية من أمام مديرية الشباب والرياضةبسموحة.
وبدأت وزارة الشباب والرياضة منذ أمس السبت تسليم الحقيبة الخاصة بالنسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري.
وتستقبل المنافذ التي حددتها الوزارة لتسليم حقيبة الماراثون والتي تحتوي على التيشرت الرياضي ، ورقم السباق المثبت فيه شريحة التتبع وذلك بصورة البطاقة الشخصية للمتسابق في منافذ التعليم المدني بالجزيرة ، مركز التنمية الرياضية بالشيراتون مصر الجديدة ، المركز الأوليمبي بالمعادي ، نادي النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، الصالة المغطاة بستاد السويس ، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.
فيما خصصت وزارة الشباب والرياضة تسليم لاعبي ألعاب القوى، وذوي الهمم التسليم من مقر وزارة الشباب والرياضة فقط لاستلام أرقام السباق.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.
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