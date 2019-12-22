بعد الهزيمة أمام تشيلسي.. 3 أرقام سلبية لـ مورينيو مع توتنهام

خسر توتنهام بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمام تشيلسي ليضرب ثلاثة أرقام سلبية في سجله التدريبي منذ توليه القيادة الفنية للفريق اللندني.

هزيمة توتنهام بقيادة مورينيو أمام تشيلسي، جعلت التلميذ يتفوق على معلمه، حيث أن فرانك لامبارد كان لاعبًا بصفوف تشيلسي حينما كان مورينيو مديرًا فنيًا للنادي في الفترة من 2004 وإلى 2007.

كما أن مورينيو منذ توليه قيادة توتنهام في الشهر الماضي تعرض للهزيمة أمام الفريقين اللذين تولى تدريبهما في وقت سابق وهما تشيلسي ومانشستر يونايتد، حيث

أنه تعرض للهزيمة أمام الأخير بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما من ثلاث جولات ماضية على ملعب أولدترافورد، كما أنه أول مرة يخسر على ملعبه من توليه منذ توليه القيادة الفنية لتشيلسي بموسم 2004.

وأسقط فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير، بديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

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ثنائية تشيلسي عن طريق البرازيلي ويليان في الدقيقتين 12، ثم أضاف الثاني من رملة جزاءفي الدقيقة 49 من الوقت بدل الضائع.

وتعرض الكوري الجنوبي سون هيونج مين للطرد بعد تلقيه للبطاقة الحمراء في الدقيقة 62 ليكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين.

وشهدت المباراة لقاء من طابع خاص حيث أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام كان مديرًا فنيًا لتشيلسي في وقت سابق حينما كان فرانك فرانك لامبارد لاعبًا بصفوف الفريق إلا أن الأخير يتولى تدريب تشيلسي حاليًا ليفوز على مدربه السابق في أولى مواجهتهما التدريبية.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة ، فيما يتراجع توتنهام إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة.