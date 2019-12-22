إنزاجي يحقق لقبه الثاني مع لاتسيو

استطاع المدرب الإيطالي سيموني انزاجي أن يقود فريقه لاتسيو للتويج بلقب السوبر الإيطالي عقبه فوزه علي يوفنيتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. الفريقين علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وبهذه النتيجة يحصد المدرب الإيطالي ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وأن حصد لقبه الأول بالفوز بالكأس علي حساب اتلانتا بهدفين دون رد الموسم الماضي، منذ قيادته للفريق منذ عام 2016.

واستطاع لاتسيو أن يحصد لقب السوبر على حساب يوفنتوس، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه. حصد لقبه الأول بالفوز بالكأس علي حساب اتلانتا بهدفين دون رد الموسم الماضي، منذ قيادته للفريق منذ عام 2016.واستطاع لاتسيو أن يحصد لقب السوبر على حساب يوفنتوس، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

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