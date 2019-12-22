لاتسيو يحسم لقب السوبر الإيطالي بثلاثية في شباك يوفنتوس

حسم فريق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.
تقدم لويس إلبيرتو بالهدف الأول لصالح لاتسيو في الدقيقة
وفي الدقيقة 73 تمكن فريق لاتسيو من تسجيل ثاني أهدافه عبر سيناد لوليتش، قبل أن يسجل لاتسيو هدفه الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها دانيلو كاتلدي بإتقان في الوقت البديل من زمن الشوط الثاني، ويحسم لاتسيو المباراة لصالحه ويحسم اللقب.
وشهد اللقاء مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس طوال مجريات اللقاء.
وخاض لاتسيو اللقاء بإعتباره بطلاً لكأس إيطاليا، بينما شارك يوفنتوس بصفته بطلاً للدوري في نسخته الأخيرة.
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