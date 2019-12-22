فيديو.. على طريقة لونيل ميسي.. كاتالدي يسجل هدفًا خرافيًا أمام يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي

سجل دانيلو كاتالدي لاعب لاتسيو الإيطالي هدفًا خرافيًا أمام يوفنتوس على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالسعودية بنهائي كأس السوبر الإيطالي. بينهما بالسعودية بنهائي كأس السوبر الإيطالي. كاتالدي سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع على طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يستطع تشيزني حارس مرمى يوفنتوس من التصدي لها. طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يستطع تشيزني حارس مرمى يوفنتوس من التصدي لها. وتوج لاتسيو بكأس السوبر الأيطالي بعد أن تغلب على يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف. شاهد هدف دانيلو كاتالدي الخرافي

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