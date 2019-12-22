بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر نصي لمباراة قمة الدوري الاسباني بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو، التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد مساء اليوم الأحد 22-12-2019، ضمن الجولة ال18 من الليجا.
تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل النادي الملكي فى المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.
وتمكن الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو المؤجل الاسبوع الماضي الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلبي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.
فى المقابل يدخل أتلتيك بلباو المباراة فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم.
ريال مدريد 0-0 أثلتيك بلباو
???? ستاد سانتياجو برنابيو (مدريد)
♻️ جارية الآن
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الجولة ال18 من الدوري الإسباني.
- سيكون معكم “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 لمدة 90 دقيقة.
- تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – ميندي – سيرخيو راموس – ميليتاو – كاربخال – مودريتش – فالفيردي – كروس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة ورودريجو
- تشكيلة أثلتيك بلباو اليوم: سيمون – بيرشيشي – مارتينيز – نونيز – ألفاريز – داني جارسيا – راؤول جارسيا – فيسجا – ويليامز – ليكوي – كودرو.
- 1″ صافرة بداية المباراة الآن..
- 1″ يدير هذا اللقاء الحكم “فيجا”
- 5″ سيطرة ميدانية كبيرة لريال مدريد في الدقائق الأول لمحاولة حسم اللقاء مُبكرًا.
- 7″ اختراقات مستمرة من ريال مدريد على الرواق الأيسر الأكثر خطورة ونشاطًا.
- 11″ إنفراااااااااااد تام لفينيسيوس، تخلص من المدافع بمراوغة مذهلة داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه لكن حارس مرمى بلباو تصدى للكرة ببراعة بعد أن فرد جسده كله أمام فينيسيوس.
- 18″ أووووووووووووه…العارررررررررضة تزيح هدفًا مؤكدًا لريال مدريد..
- 18″ توني كروس يخترق عمق دفاع بلباو ويسدد بيسراه، لكن الحارس سيمون يلمس الكرة ليحولها في العارضة الأفقية.
- 20″ الرد السرررررررريع من بلباو…راؤول جارسيا يمنح ويليامز كرة ذهبية أمام المرمى، صوبها بقدمه اليمنى في الزاوية السفلية السرى، يرتمي عليها كورتوا ويُبعدها بأطراف أصابعه على ركنية.
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