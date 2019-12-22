بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر نصي لمباراة قمة الدوري الاسباني بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو، التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد مساء اليوم الأحد 22-12-2019، ضمن الجولة ال18 من الليجا.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل النادي الملكي فى المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتمكن الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو المؤجل الاسبوع الماضي الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلبي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

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فى المقابل يدخل أتلتيك بلباو المباراة فى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم.

ريال مدريد 0-0 أثلتيك بلباو

???? ستاد سانتياجو برنابيو (مدريد)

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