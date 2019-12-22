أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس سوبر إيطاليا 2019

تُوج لاتسيو بلقب كأس سوبر إيطاليا 2019 للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس 1/3 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد 22-12-2019 على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية “الرياض”.

تقدم لاتسيو في النتيجة عن طريق الإسباني لويس ألبيرتو من تسديدة جميلة في الدقيقة 16 بعد تلقيه تمريرة تشيرو إيموبيلي داخل صندوق العمليات.

وعدل باولو ديبالا النتيجة ليوفنتوس 1/1 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما تابع تصويبة كريستيانو رونالدو التي سقطت من يد حارس لاتسيو.

وخلال الشوط الثاني تغيرت الأمور لصالح لاتسيو باستحواذ ولعب جماعي وإدارة مثالية من المدرب سيموني إنزاجي الذي أجرى ثلاث تغييرات مؤثرة، رجحت كفة فريقه.

وسجل لاتسيو هدف التقدم في الدقيقة 71 بتسديدة نموذجية للاعب لوليتش بعد عرضية رائعة من لاتزاري وتمهيد مثالي برأسية إيموبيلي.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل البديل “كاتالدي” هدف ثالث لصالح لاتسيو من تسديدة مقوسة عبقرية إثر ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 23 ياردة ذهبت في المقص الأيسر للحارس تشيزني الذي لم يحرك عليها ساكنًا.

الهدف الأول للاتسيو 1-0

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هدف تعادل يوفنتوس 1/1

الهدف الثاني للاتسيو 1/2

الهدف الثالث للاتسيو 1/3

ملخص الأهداف

لحظة تتويج لاتسيو بلقب كأس السوبر