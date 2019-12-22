صلاح ومحرز وماني في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

تصدر النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والممنوحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وضمت القائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ؟ ثنائي فريق ليفربول محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب رياض محرز لاعب مانشستر سيتي. وبالنسبة لقائمة المرشحات لأفضل لاعبة في إفريقية ، فضمت، الكاميرونية كلمن أجاراً نشوت (فاليرينجا) والنيجيرية عزيزات أوشوالا (برشلونة) والجنوب إفريقية تيمبي كجاتلانا (بكين فينيكس). وكشف كاف اليوم الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في الحفل السنوي الذي سيقام بمدنية الغردقة في السابع من يناير المقبل . وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد تصويت من لجنته الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الأستعراض ، .2019 كما تضمن الأختيار تصويت مجموعة مختارة من أساطير الكاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي الأبرز في كرة القدم الإفريقية. وشارك الأساطير في عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات). وضمت القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة التونسي أنيس البدري (الترجي) والمصري طارق حامد (الزمالك) والجزائري يوسف البلايلي (الترجي / أهلي جدة). وفي فئة أفضل لاعب شاب، ضمت القائمة المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) والنيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال) والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل).

ويتنافس في القائمة النهائية لأفضل مدرب لفئة الرجال، السنغالي ألو سيسيه (منتخب السنغال) والجزائري جمال بلماضي (منتخب الجزائر) والتونسي معين الشعباني (الترجي). وبالنسبة لجائزة أفضل مدربة، ضمت قائمة المرشحات، الآن جومفا (الكاميرون) وديزيريه إليس (جنوب إفريقيا) وتوماس دينيربي (نيجيريا). أما في فئة أفضل منتخب، فضمت القائمة كل من الجزائر ومدغشقر والسنغال وفئة السيدات الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا.