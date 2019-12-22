أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على بيتيس

استفاد أتلتيكو مدريد وصيف البطل على أكمل وجه من سقوط خيتافي.



وسيدخل أتلتيكو عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة بأفضل طريقة بفضل البديل الأرجنتيني أنخل كوريا الذي منح فريقه الفوز على مضيفه ريال بيتيس 2-1 وقاده لانتصاره الثامن هذا الموسم، مانحاً فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الثأر من منافسه الأندلسي الذي أسقط نادي العاصمة في المباراة الأخيرة بينهما 0-1 الموسم الماضي على الملعب ذاته.



ورفع أتلتيكو الذي يعاود نشاطه في الدوري ضد ليفانتي في الرابع من الشهر المقبل ومن بعده برشلونة المتصدر وحامل اللقب في التاسع منه في كأس السوبر، رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 7 نقاط عن العملاق الكاتالوني، مستفيداً من سقوط خيتافي السبت أمام فياريال 0-1.



وبعدما عانى للوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى من اللقاء، تنفس أتلتيكو الصعداء في الدقيقة 58 حين نجح البديل كوريا في منحه التقدم، مستفيداً من خطأ فادح للمدافع اليكس مورينو الذي فقد الكرة أمام الأرجنتيني فتقدم بها الأخير وتخطى الحارس جويل روبليس قبل التسديد في الشباك الخالية.



ووجه أتلتيكو الضربة القاضية لبيتيس ملحقاً به الهزيمة السابعة هذا الموسم بتسجيله الهدف الثاني عبر ألفارو موراتا بتسديدة من مسافة قريبة إثر عرضية من كوريا بالذات (84)، قبل أن يسجل صاحب الأرض هدف التقليص في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر مارك بارترا.



وتجمد رصيد بيتيس عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر.