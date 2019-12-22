رياضة | عاجل- تصريح مثير من مورينيو عقب خسارة توتنهام أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- تصريح مثير من مورينيو عقب خسارة توتنهام أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن خسارة فريقه على ملعبه مساء اليوم أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أعتقد أنه في الشوط الأول كانوا هم الطرف الأفضل ، لكن هناك شيء واحد علينا أن نلوم أنفسنا عليه ، وهو إعطائهم هدف ثاني لزيادة الفارق قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف :" لم ندافع بشكل جيد وبالتالي منحنا لهم ركلة الجزاء والتي تسببت في تسجيل تشيلسي للهدف الثاني".

وزاد :"كان الشوط الثاني أفضل بكثير ، وكان لدينا لاعب واحد أقل من الخصم ، كان الأمر صعباً للغاية. على الرغم من ذلك كان لدينا رد فعل ، على الرغم من أننا بحثنا عن هدف يمكن أن يغير حالة المباراة لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

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وواصل :"بالنسبة لي ، كرة القدم هي كرة القدم ، والدوري الإنجليزي الممتاز سيكون كما هو ولكن بالنسبة لي فإن البطاقة الحمراء غريبة. لكنني لا أريد التركيز على ذلك لأن فريقي قد خسر ويجب أن أكون أثني على الخصم لأنهم كانوا يلعبون بشكل أفضل منا في المباراة".

وعن طرد سون قال مورينيو :"لقد تم التعامل مع حادثة سون و روديغر بشكل سيء. يجب أن يمنح الحكم روديجير البطاقة الصفراء ، لم يكن رد فعل سون عدوانياً. هل كسر سون لروديجير ضلعه وكان بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى؟ يصفها الآخرون بأنه تصرف ذكي من قبل روديجير".

وأتم حديثه :"الهدف الثاني كان هدفاً سئ استقباله. نعم لقد كانت ركلة جزاء ، قرار جيد من قبل الفار".

