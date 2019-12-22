رياضة | لامبارد يحقق رقم قياسي جديد على مورينيو عقب مباراة توتنهام وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يحقق رقم قياسي جديد على مورينيو عقب مباراة توتنهام وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

وسجل هدفي تشيلسي في مرمى توتنهام ويليان في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء كما شهدت المباراة طرد سون هيونج مين نجم توتنهام في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.

رقم قياسي يحقق لامبارد على حساب مورينيو

وحقق فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي رقم قياسي جديد على حساب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام عقب فوز الأول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقد أصبح فرانك لامبارد أول مدرب يتمكن من هزيمة مورينيو على أرضه أمام فريق سبق وأن دربه من قبل.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي تشيلسي إلى 32 نقطة لتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره نادي ساوثامبتون الإنجليزي يوم الخميس القادم 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.