رياضة | لامبارد: لا أقلد أي مدرب أخر وقمنا بعمل رائع أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد: لا أقلد أي مدرب أخر وقمنا بعمل رائع أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على توتنهام بهدفين دون رد في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحسم تشيلسي مساء اليوم الأحد ديربي لندن بالفوز على جاره توتنهام سجلهما ويليان في الشوط الأول من المباراة.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لقد قمنا بردة فعل رائعة هذا ما شعر به واللاعبين وأيضاً الجمهور شعر بذلك.".

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وأضاف :"توتنهام فريق رائع وقدموا مباراة جيدة. لديهم عناصر مميزة، لم نمنحهم فرصة الليلة وقمنا بإغلاق جميع الخُطوط للحد من خطورتهم وهذا ما سمح لنا بالسيطرة على مجريات المباراة والظهور بهذا الشكل".

وزاد :" معظم اللاعبين الحاليين لم يكونوا متواجدين بتلك الفترة، أنا لدي نهجي الخاص ولا أقوم بتقليد أي مدرب آخر ، أسلوب لعبنا مختلف واللاعبين قاموا بتطبيق الأسلوب بشكل مثالي".

وعن تعرض روديجير مدافع تشيلسي لهتافات عنصرية من جانب جماهير توتنهام قال :""روديجر قال بأنه تلقى بعض الهِتافات العنصرية. يجب أن نقف بجانبه ونسانده ، لدينا الحق بتقديم شكوى إذا أثبت أنتونيو إنه تلقى الهتافات العنصرية".