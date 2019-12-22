رياضة | أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني .

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخل كوريا وألفارو موراتا في الدقيقتين 58،84 على الترتيب، فيما سجل هدف ريال بيتيس مارك بارترا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.