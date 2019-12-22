رياضة | الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير القادم.

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

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ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي كخيار أول ضمن اللاعبين المطروحين على مائدة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من احتراف ايليكي في وقت سابق بالدوري الإسرائيلي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن جلال عز نجم النادي الأهلي السابق في لعبة تنس الطاولة عرض على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما نجح عبر بعض الوسطاء المقيمين معه في سويسرا من تخفيض قيمة الصفقة إلى 2 مليون دولار بعد مفاوضات مع وكيله السويسري هناك وناديه لوزيرن.

وفي حال موافقة الأهلي والخطيب عقب عودته من فرنسا على إتمام صفقة التعاقد مع ايليكي مهاجم الفريق السويسري من المنتظر أن يطير وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة إلى المحامي مونتيري إلى سويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.