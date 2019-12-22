رياضة | نسور لاتسيو تصطاد يوفنتوس بالثلاثة ويتوجون بكأس السوبر الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسور لاتسيو تصطاد يوفنتوس بالثلاثة ويتوجون بكأس السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي لاتسيو على نظيره اليوفينتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي ، بعد فوزه على يوفنتوس، مساء اليوم الأحد.

وواستضافت العاصمة السعودية "الرياض"، مباراة كأس السوبر الإيطالي على ملعب "جامعة الملك سعود" الذى حسمه النسور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- ملخص مباراة السوبر الإيطالي

تقدم فريق لاتسيو عن طريق نجمه لويس ألبرتو وتعادل يوفنتوس عن طريق ديبالا ومع حلول الدقيقة 73عاد فريق لاتسيو ليتقدم عن طريق القائد لويس لوليتش، مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها من لمسة واحدة في الشباك.

وجاء الهدف الأخير لفريق لاتسيو عن طريق كاتالدي، بعد تصويب كرة حرة مباشرة في الشباك بنجاح ودخل فرق اليوفنتوس مباراة السوبر، بإعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الإيطالي، فيما توج لاتيسو بطلاً للكأس الإيطالي.

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- تشكيل الفريقين للسوبر الإيطالي

وبدأ يوفنتوس مباراة اليوم التشكيل كالآتي :

تشيزني، أليكس ساندرو، بونوتشي، ديميرال، دي تشيللو، بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، هيجوايين، كريستيانو رونالدو.

على الجانب الأخر بدأ لاتسيو مباراة اليوم بالتشكيل كالآتي :

ستراكوشا؛ لويز فيليبي، أسيربي، رادو؛ لازاري، ميلينكوفيتش، ليفا، لويس ألبرتو، لوليتش؛ كوريا، إيموبيلي.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يواجه فيها اليوفى نظيره لاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي ، حيث تمكن عملاق تورينو ، من حصد البطولة مرتين، فيما توج بها ، النادي العاصمي، ثلاث مرات وتعد هذه المرة الخامسة فى تاريخه.