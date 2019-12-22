رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتلتيك بيلباو| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلباو بث مباشر REAL Madrid

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

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خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجو راموس - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - رودريجو.

خط الهجوم : فينسيوس - كريم بنزيما.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل التساوي مع فريق برشلونة صاحب الصدارة والذي فاز بالأمس على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في كتالونيا.