رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد فوز تشيلسي على نظيره توتنهام هوتسيبير بهدفين دون رد سجلهم النجم البرازيلي ويليان.

وكان مانشستر يونايتد تلقي خسارة اليوم أمام فريق واتفورد بهدفين دون رد سجلهم إسماعيلا صار وديني، ليسقط اليونايتد امام صاحب المركز الأخير.

وكان مانشستر سيتي فاز على ليستر سيتي بثلاث أهداف لهدف سجل للسيتي كل من رياض محرز وجوندوجان وجتبرييل خيسوس بينما سجل هدف ليستر جيمي فاردي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة توتنهام وتشيلسي

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 11 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 11 هدف

تامي إبراهام لاعب تشيلسي 11 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف

تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتى 9 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 9 أهداف

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ساديو ماني لاعب ليفربول 9 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 9 أهداف

كريس وود لاعب بيرنلى 7 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 7 أهداف

نيل ماوباي لاعب برايتون 7 أهداف

كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى 7 أهداف

أشلي بارنس لاعب بيرنلى 6 أهداف

ريتشارليسون لاعب إيفرتون 6 أهداف

هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف

جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتى 6 أهداف

كانتويل لاعب نورويتش سيتى 5 أهداف