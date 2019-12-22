رياضة | لامبارد يقود تشيلسي لهزيمة توتنهام "مورينيو" في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يقود تشيلسي لهزيمة توتنهام "مورينيو" في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير :-

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وسجل ويليان هدف فريق تشيلسي الأول في اللقاء عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وعزز البرازيلي أيضا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء بعد خطأ من جازينيكا حارس مرمى السبيرز.

ورفع فريق تشيلسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج للطرد خلال المباراة بعد ضرب روديجير مدافع تشيلسي بدون كرة في الشوط الثاني من المباراة.