رياضة | أول تعليق من سولشاير عقب هزيمة مانشستر يونايتد من واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولشاير عقب هزيمة مانشستر يونايتد من واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أولي جونار سولشاير المدير لبفني لمانشستر يونايتد عن خيبة أمله في خسارة فريقه مساء اليوم أمام واتفورد بهدفين دون رد.



وتحدث المدرب عقب نهاية المباراة قائلًا :"أشعر بخيبة أمل كبيرة. الشوط الأول كان بطيئاً للغاية ولم نهدد مرمى المنافس في الشوط الثاني تتوقع رد فعل، لكنهم سجلوا الهدف الأول. هذا يحدث في كرة القدم أحيانًا".