رياضة | أول تعليق من سولشاير عقب هزيمة مانشستر يونايتد من واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولشاير عقب هزيمة مانشستر يونايتد من واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحدث المدرب عقب نهاية المباراة قائلًا :"أشعر بخيبة أمل كبيرة. الشوط الأول كان بطيئاً للغاية ولم نهدد مرمى المنافس في الشوط الثاني تتوقع رد فعل، لكنهم سجلوا الهدف الأول. هذا يحدث في كرة القدم أحيانًا".
وأضاف :"لم نتمكن من العثور على الزخم والجودة. لم نفعل ذلك حتى سجلوا الهدفين. قمنا بخلق بعض الفرص، لكننا لم نستغلها".
وتابع :"لا نتوقع أي أخطاء من ديفيد دي خيا، ولكن هذا يحدث لأي شخص في كرة القدم. الأمر الآن يدور حول رد فعلنا كفريق واحد. لدينا مباراتين خلال فترة أعياد الميلاد، ونحتاج للنهوض".
وعن عودة بوجبا للفريق قال :"هي إضافة كبيرة. كان بوجبا يعمل بجد خلال الفترة الأخيرة. لقد أظهر مدى جوعه وتعطشه للعب. أنا متأكد من أننا سنستفيد من عودته".
وأتم حديثه بالتعليق عن مواجهة نيوكاسل المقبلة قائلًا :"بالتأكيد نريد العودة واللعب على أولد ترافورد والفوز لأن ما نمر به ليس جيداً. نعلم أنه أمامنا مرحلة مكثفة من المواجهات، وأنا متأكد أن اللاعبين سيظهرون رد فعل".