رياضة | الألومنيوم يواصل الإستفاقة بفوز غالي على ديروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يواصل الإستفاقة بفوز غالي على ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي الألومنيوم استفاقته، وحقق فوزا هاما، على نظيره فريق نادي ديروط، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة العشرة، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

شهد اللقاء تألق للاعبي فريق الألومنيوم، واستطاعوا احراز الهدف الاول في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عن طريق محمد عبد الحميد ميدو، مهاجم الفريق، الذي اهدر اكثر من فرصة محققة، وكان سوء الحظ ملازما للاعبي الألومنيوم خلال شوط المباراة الأول، الذي انتهى بتقدم الألومنيوم بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط فريق الألومنيوم، بكل صفوفه لإدراك الهدف الثاني وبالفعل تمكن مصطفى ناصر قائد الفريق، من احراز الهدف الثاني لفريق الألومنيوم في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، ثم اهدر محمد عبد الحميد ميدو ركلة جزاء للالومنيوم، تصدى لها محمد عامر حارس مرمى ديروط.

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ومع اقتراب المباراة من نهايتها باغت لاعبي ديروط الفريق الحمادي، وضغط بكل صفوفه لتعديل النتيجة، واضاع لاعبوه اكثر من فرصة، ومع بلوغ الدقيقة 76 من زمن المباراة تمكن ابراهيم سعيد مهاجم ديروط من احراز هدف حفظ ماء الوجة، لتشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء اعتراضات بالجملة من قبل فريق نادي ديروط وجهازه على قرارات حكم اللقاء، حسام عزب حجاج، حتى اطلق صافرته بنهاية المباراة بفوز الألومنيوم، بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز يرفع فريق نادي الألومنيوم رصيده عند النقطة 19، ويتقدم للمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، بفرق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب الصدارة، ويواجه الأسبوع المقبل بختام الدور الأول، فريق نادي سوهاج بملعب ووسط جمهوره، ويسعى لتحقيق الفوز أملا في تعثر البنك الأهلي وتصدر المجموعة قبل نهاية الدور الأول.

فيما تجمد رصيد فريق نادي ديروط عند النقطة بالمركز قبل الأخير بجدول المجموعة الأولى، ليزداد موقف الفريق سوءا، تزامنا مع نهاية الدور الاول.