رياضة | المنيا يفوز على طهطا في الوقت بدل الضائع بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز على طهطا في الوقت بدل الضائع بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا فوزا غاليا مساء الاحد على فريق طهطا، بالجولة ال10 للقسم الثاني، عقب إحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي المنيا على الشوط الأول، وتمكنوا من الحصول على ركلة جزاء، أحرزها اللاعب محمد سمارة في الدقيقة 32 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم المنيا.

وفي بداية الشوط الثاني حصل لاعبو ديروط على ركلة جزاء، سجلها اللاعب محمد عبدالقادر في الدقيقة 4 ، ليواصل فريق المنيا ضغطه ويسجل عمرو عثمان هدفا غاليا في الدقيقة 93 ويخطف الفوز، ويرتفع رصيده الى 14 نقطة.

وخاض فريق المنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين، أحمد رضا، حازم مصطفى، أيمن ناصر، أحمد رجب،

محمد شديد، محمد عبدالمحسن، سايكو، أحمد عصام، محمد سمارة، شعبان عبدالحميد، كما شارك من البدلاء كل من عمرو عثمان، كامل احمد، و حسام حسن.

حضر المباراة رئيس نادي المنيا المحاسب عاطف عبدالجابر، والمستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الادارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، وخالد فايز عضو مجلس الادارة لمؤازرة الفريق.