رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

تبدأ المنافسات يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر، عندما يلاقي الرائد نظيره العدالة، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ثم يستضيف الحزم نظيره الهلال، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الرس.

وتتوالى المنافسات يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، عندما يواجه الوحدة نظيره الفيصلي، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

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وتختتم فعاليات الجولة 13 يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، في بداية اليوم سيواجه الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة الثانية والثلث بتوقيت مصر، والثالثة والثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة المجمعة.

ويستضيف أبها نظيره ضمك، عند الساعة الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر، والرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويحل التعاون ضيفاً على نظيره الاتفاق، عند الساعة الـ4:35 بتوقيت مصر، والـ5:35 بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويقابل الشباب منافسه الأهلي، عند الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

بينما يلاقي الاتحاد نظيره الفتح ، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.